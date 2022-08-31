2022/08/31 | 15:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بدأ العد التنازلي على انطلاق منافسات بطولة كأس العام 2022 المقررة بقطر في 21...

ظهرت المقالة أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022 أولاً على المسلة.

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