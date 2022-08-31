البرلمان العراقي يعلن الحداد على ارواح

2022/08/31 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الأربعاء، الحدادَ في المجلس

لمدة 3 أيام على أرواح "شهداء العراق" من

المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية

بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية

الاحداث المؤسفة في

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