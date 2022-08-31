العامري يحث القادة السياسيين على التزام الصمت الإعلامي: أُقسم عليكم بالحسين

2022/08/31 | 15:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الأربعاء، نداءً إلى القوى

السياسية، مطالبا اياهم بإعلان الصمت

السياسي والإعلامي.

وقال العامري في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "ونحن على اعتاب زيارة

الأربعين

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