اللجنة الفنية بـ«أوبك+» تتوقع ارتفاع فائض النفط إلى 900 ألف برميل يومياً

2022/08/31 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر تقرير للجنة الفنية المشتركة لـ«أوبك+»، أن فائض سوق النفط هذا العام سيصل إلى 900 ألف برميل يومياً، بزيادة 100 ألف عن توقعاتها السابقة.وتتوقع اللجنة أن تحقق سوق النفط فائضاً لا يقل عن 3.1 مليون برميل يومياً في سبتمبر/أيلول على أن ينخفض إلى 0.6 مليون في أكتوبر/تشرين الأول قبل أن يرتفع إلى 1.4 مليون برميل يومياً في نوفمبر/تشرين الثاني.وتقدم اللجنة، التي تجتمع الأربعاء، المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، والمعروفين باسم «أوبك+»، بشأن أساسيات السوق.وأظهر تقرير اللجنة أن «أوبك+» تتوقع أيضاً فائضاً قدره 900 ألف برميل يومياً العام المقبل.(رويترز)

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