الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على بناء أفضل العلاقات مع اليابان

2022/08/31 | 15:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على بناء أفضل العلاقات مع اليابان، فيما اشار السفير الياباني سوزوكي كوتارو الى اهتمام الحكومة اليابانية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الأربعاء، السفير الياباني سوزوكي كوتارو، بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق".واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين".وأكد الكاظمي "حرص الحكومة على بناء أفضل العلاقات مع اليابان"، مشيرا الى "التطلع إلى فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين على مختلف المستويات والصعد، وفي مجالات متعددة بمقدمتها الطاقة، والطاقة المتجددة، والاستثمار، والتعليم، فضلاً عن تشجيع الشركات اليابانية؛ للمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة بالعراق".من جانبه قدم كوتارو رسالة شكر من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مؤكداً "اهتمام الحكومة اليابانية بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة دعم اليابان للعراق".وثمّن "نهج الحكومة العراقية في تعزيز الحوار والتهدئة في المنطقة؛ من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار".





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