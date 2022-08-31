ألمانيا.. اتفاق وشيك لتعويض عائلات ضحايا أولمبياد ميونيخ

2022/08/31 | 15:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام ألمانية وإسرائيلية، الأربعاء، أن عائلات 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا على يد فلسطينيين في أولمبياد ميونيخ عام 1972، على وشك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الألمانية بشأن تعويضات متنازع عليها.

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