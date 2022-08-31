رغم الأسلحة المتطورة.. لماذا يبدو الصراع في أوكرانيا مثل حروب القرن الماضي؟

2022/08/31 | 15:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تكون قد بدأت في عصر التقدم التكنولوجي، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا يشترك في عدد مذهل من أوجه التشابه مع صراعات القرن الماضي.يشرح خبير الدفاع البروفيسور مالكولم تشالمرز كيف تشبه ملامح الحرب في أوكرانيا التكتيكات المستخدمة في النزاعات العسكرية السابقة.

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