2022/08/31 | 15:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمحت الحكومة الألمانية في العام الجاري بتصدير أسلحة بنحو 5.1 مليارات يورو، حسب بيانات تكميلية من وزارة الاقتصاد الألمانية حول تقرير تصدير الأسلحة للعام الماضي، والذي أقره مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء.

وللمقارنة وافقت الحكومة الألمانية السابقة، في نفس الفترة من العام الماضي على صادرات أسلحة بـ حوالي 2.9 مليار يورو.

وحسب الوزارة، ذهبت حوالي 76% من صادرات الأسلحة التي وافقت عليها الحكومة هذا العام إلى دول في الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، أو دول معادلة لها، مثل أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وسويسرا.

أما النسبة المتبقية 24% فذهبت إلى دول ثالثة، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في العامين الماضيين رغم تصدير أسلحة لأوكرانيا.

من بين هذه البلدان الثالثة كانت أوكرانيا، أهم متلقي للأسلحة الألمانية بـ 56% من الصادرات الموجهة لهذه الدول.



وحصلت أوكرانيا على أسلحة ب حوالي 686 مليون يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصدير أسلحة ألمانية بـ 5 مليارات يورو) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصدير أسلحة ألمانية بـ 5 مليارات يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).