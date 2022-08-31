2022/08/31 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس شركة “غازبروم” الروسية أليكسي ميللر، أن روسيا تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تكفيها لمدة 100 عام قادمة.

وقال ميللر رئيس شركة “غازبروم”، في مؤتمر مخصص ليوم عمال صناعة النفط والغاز، إن “غازبروم” تعمل بنشاط على توسيع برنامجها لإمداد المناطق والأقاليم الروسية بالغاز وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مع المناطق الروسية وتوسيع جغرافية إمدادات الغاز في روسيا.

كما أعلن أن الشركة حققت نتائج جيدة للغاية حققتها الشركة في النصف الأول من العام الجاري، وصرح بأنه سيتم دفع أرباح قياسية على الأسهم.

وقال: “ستكون إيرادات (غازبروم) في 2022 أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2021.



يتم تزويد (غازبروم) بشكل آمن بالتدفق النقدي من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية”.

المصدر: برايم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كم يكفي احتياط روسيا من الغاز؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كم يكفي احتياط روسيا من الغاز؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).