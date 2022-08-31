منتخب شباب العراق يعسكر في أربيل

2022/08/31 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقيمُ منتخب شباب العراق لكرة القدم، معسكراً داخلياً في محافظةِ أربيل بإقليم كردستان العراق يمتد عشرة أيام استعداداً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها محافظة البصرة العراقية من التاسع إلى الثامن عشر من الشهر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن المعسكر التدريبي سيشهد خوض منتخب شباب العراق ثلاث مباريات أمام فرقِ الدوري العراقي الممتاز وهي أربيل، ونوروز، والحدود.

ولفت البيان إلى أن وفد منتخب شباب العراق قد وصل إلى أربيل، الثلاثاء، ويضم 26 لاعباً سيختار الجهاز الفني من بينهم 23 لاعباً للتواجد في التصفيات الآسيوية المقبلة، من ضمنهم أربعة لاعبين محترفين وجهت لهم الدعوة من الطاقمِ الفني الذي يقوده المدرب عماد محمد.وأكد البيان، أن مساعد المدرب حيدر جبار غاب عن الوفد بسبب إجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.جدير بالذكر أن الطاقم التدريبي لمنتخب شباب العراق تعرض إلى هجمة شرسة بعد خروجه من الدور الأول في بطولة كأس العرب التي جرت مؤخراً في السعودية.

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