وداعا للحقن اليومية.. تطوير إنسولين فموي

2022/08/31 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توصل فريق من الباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية، الذين يعملون على تطوير أقراص الإنسولين عن طريق الفم، كبديل لحقن الإنسولين اليومية، إلى تطوير تقنية جديدة للإنسولين الفموي تعتمد على أقراص غير مخصصة للبلع، تذوب بدلاً من ذلك عند وضعها بين اللثة والخد.يتم توصيل الإنسولين بالكامل إلى الكبد من دون إهدار جزء منه أو تحلله على طول الطريق.وقال الباحثون: «تُظهر هذه النتائج أننا نسير على الطريق الصحيح في تطوير تركيبة الإنسولين التي لن تحتاج بعد الآن إلى الحقن قبل كل وجبة، وتحسين حياة تسعة ملايين مريض سكري من النوع الأول حول العالم».وأكد الباحثون أن «100% من الأنسولين الفموي في التجارب يذهب مباشرة إلى الكبد، ولا يتراكم في المعدة».وكشفت التجارب أنه بعد ساعتين من الولادة لدى فئران التجارب، لم يعثر الباحثون على أي إنسولين في معدة الفئران التي اختبرت.

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