الصدر يرسل وفدًا يمثله لهذا الغرض

2022/08/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجفافاد المكتب الإعلامي لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، ان الأخير أرسل وفدًا يمثله لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء، الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أرسل وفدًا يمثله لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء، الذين سقطوا خلال الأحداث الأخيرة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد".وشهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، سقوط عدد من متظاهري التيار الصدري نتيجة للاشتباكات الأخيرة التي حدثت ليلة الإثنين الماضي.

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