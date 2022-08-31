الحلبوسي يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا اشتباكات الخضراء

2022/08/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، الحداد لمدة 3 أيام في مجلس النواب على أرواح شهداء العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على طلب النواب أعلن الحداد في المجلس لمدة 3 أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، الذين راحوا ضحية الاحداث المؤسفة في اليومين الماضيين".

ودعا الحلبوسي، الكاظمي إلى "إعلان الحداد العام في البلاد، راجياً المولى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

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