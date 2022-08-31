المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بدعوى حل البرلمان يوم غد الخميس

2022/08/31 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر قضائي، اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل النظر بدعوى حل البرلمان الى يوم غد الخميس.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل النظر بدعوى حل مجلس النواب الى يوم غد الخميس".وافاد مصدر قضائي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المحكمة الاتحادية العليا بدأت بالنظر بدعاوى حل البرلمان المقامة من التيار الصدري".

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