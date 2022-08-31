حسين يونس مع الأنيق قادماً من الشرطة

2022/08/31 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق نادي الطلبة، اليوم الأربعاء، تعاقده مع اللاعب حسين يونس، لمدة موسمين، قادما من الشرطة.

ويعد يونس من العناصر التي قدمت مستويات مميزة في الموسم المنقضي مع الشرطة المتوج باللقب المحلي.

وسبق للاعب تمثيل أندية السماوة والميناء والشرطة في المواسم السابقة.

وعلى صعيد متصل، يواصل الطلبة تدريباته في معسكره المقام حاليا بمدينة كربلاء، تحت قيادة المدير الفني ثائر أحمد، وتم التركيز في المران الصباحي على الجانب البدني، للعمل على تطوير القدرة الجسمانية للاعبين، قبل الدخول بمنافسات الدوري الممتاز.

ومن المؤمل أن يخوض الطلبة خلال الأيام المقبلة عدداً من المباريات التجريبية في ملعب كربلاء، قبل التوجه لمدينة دهوك (شمالي العراق) لإقامة التجمع الثالث.

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