نجل قاضٍ شرعي لداعش في قبضة العدالة

2022/08/31 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على نجل قاضٍ شرعي لداعش في مخيم الجدعة بأطراف محافظة نينوى.

وقال المصدر أن “قوة استخبارية وبناء على معلومات ومتابعات استخبارية تمكنت من القبض على عنصر في داعش وهو نجل قيادي كبير في التنظيم يدعى (دريد الأمين) وعمل قاضياً شرعياً لإصدار احكام الموت بحق المدنيين إبان سيطرة داعش على قضاء الشرقاط 2014-2017”.

وأوضح أن “الإرهابي ووالده من سكان منطقة سديرة التابعة للساحل الايسر الشرقاط”، مشيرا الى أن “قوات الأمن اعتقلت الإرهابي في مخيم الجدعة للنازحين في أطراف نينوى”.

وأكد المصدر أن “الإرهابي المعتقل تم احتجازه في مركز أمني في صلاح الدين لاستكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة”.

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