السيد مقتدى الصدر يرسل وفداً نيابة عنه لحضور عزاء شهداء ثورة عاشوراء

2022/08/31 | 15:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) وفداً نيابةً عنه لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء.

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