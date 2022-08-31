الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على بناء أفضل العلاقات مع اليابان

2022/08/31 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الأربعاء، حرص الحكومة على بناء أفضل

العلاقات مع اليابان، فيما اشار السفير

الياباني سوزوكي كوتارو الى اهتمام

الحكومة اليابانية بتعزيز العلاقات

الثنائية بين البلدين

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