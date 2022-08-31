نشرت (32) مفرزة طبية في المدينة والمنافذ الحدودية.. صحة البصرة تعلن خطتها لزيارة الاربعين في المحافظة وكربلاء المقدسة

2022/08/31 | 16:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، عن

خطتها الصحية لزيارة الاربعين التي

تشمل تغطية كل طرق الزائرين والمنافذ

الحدودية بالمفارز الطبية وسيارات

الاسعاف، كما بينت جهودها في اسناد

العتبتين المقدستين ودائرة ص

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