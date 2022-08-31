وثائق سرية.. هكذا تخلت الامارات عن جزرها الثلاث لصالح إيران

2022/08/31 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعلّق الأمر بجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى اللتين تتبعان إمارة رأس الخيمة، وجزيرة أبو موسى التي تتبع إمارة الشارقة.

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