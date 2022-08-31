اجتماع لمحافظة النجف الأشرف بشأن فروقات عقود قرار 315

2022/08/31 | 16:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واععقد ديوان محافظة النجف الأشرف، اليوم اجتماعاً بشأن إعمام وزارة المالية لصرف فروقات عقود قرار 315.وقال بيان صادر عن مكتب المحافظ ماجد الوائلي تلقته وكالة الأنباء العراقية إنه "بتوجيه من المحافظ عقد ديوان محافظة النجف الأشرف اجتماعاً مهماً برئاسة مدير الدائرة الإدارية والمالية في ديوان المحافظة وبحضور رؤساء قسمي التخطيط المالي والتنظيم المالي مع محاسبي دوائر فك الارتباط حول تعميم وزارة المالية بشأن صرف فروقات موظفي عقود المحافظة المشمولين بالفروقات للأعوام (2019-2020)".وتداول الاجتماع بحسب البيان آلية احتساب الفروقات وفق الجداول المرفقة في استمارة إعمام وزارة المالية، كما وُزِعت الجداول للشروع بالعمل على أن يكون موعد تسليم القوائم كافة في 2022/9/1 ليتم رفعها لوزارة المالية لغرض صرف الفروقات".





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