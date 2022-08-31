2022/08/31 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vf1RKqBv014

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عميد كلية العلوم السياسية جامعة المستنصرية - د. خالد عبدالاله | بشأن الملف السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عميد كلية العلوم السياسية جامعة المستنصرية - د. خالد عبدالاله | بشأن الملف السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).