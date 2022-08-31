السودان.. السفير الأميركي الجديد يصل الخرطوم

2022/08/31 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الولايات المتحدة الأميركية تدرك أن استقرار السودان لن يتأتى إلا بتلبية طموحات الشعب في إقامة حكومة مدنية"

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