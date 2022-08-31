ايران: جادون في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم

2022/08/31 | 16:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أشار وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان، الأربعاء 08/31/2022، الى ان ايران تلقت...

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