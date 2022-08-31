دي بروين يسخر من صحيفة إنجليزية بذكرى انتقاله إلى السيتي

2022/08/31 | 16:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: سخر البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، من صحيفة ميرور الإنجليزية، في...

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