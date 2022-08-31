تحدى قساوة الظروف.. خطاط عراقي يتحف الحياة الفنية في تركيا بالخط العربي

2022/08/31 | 16:47 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعدّ الخطاط محفوظ ذنون أمين الموصلي أحد أبرز خطاطي العراق، فقد نجح في المزج بين عراقة فنون المدرسة البغدادية الرائعة وأصالة المدرسة التركية الزاخرة بأنماط فريدة من الجمال والإبداع.

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