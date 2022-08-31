الصحة تصدر ثلاث توصيات بشأن الكوليرا وتوجه رسالة للمواطنين

2022/08/31 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - كرار خليلاصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ثلاث توصيات بشأن وباء الكوليرا، فيما وجهت رسالة الى المواطنين وخاصة كبار السن.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عدد الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا التي سجلت في أغلب المحافظات تجاوزت الألف ".وأضاف البدر، أن "هذا المرض ينتقل عن طريق الطعام، ما يعني أن مفتاح الوقاية هو الاهتمام بالنظافة، وأيضاً هنا يأتي دور أمانة بغداد والبلدية بالدرجة الأولى لمتابعة المطاعم"، مطالباً الجميع "بالالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين".وشدد البدر على "ضرورة مراجعة المراكز الصحية بأقرب وقت ممكن في حال ظهور الأعراض وخاصة كبار السن"، مشيراً إلى أن "دور وزارة الصحة بالنسبة للكوليرا والحمى النزفية هو تشخيص الحالات وتقديم الرعاية الطبية والتثقيفية، أما سلامة شبكات الإسالة والصرف الصحي ومكافحة الحشرات فهو دور الجهات المعنية الأخرى".





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