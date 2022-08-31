فقير متعفف وعيشته كفاف.. حداد يتنقل بين المواكب الحسينية ليقدم خدماته مجاناً (صور)

2022/08/31 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقف (ابو علي) عند موكب حسيني تحت جسر

التربية في مدينة البصرة ماسكا ماكنة

اللحام ليصنع طاولة من حديد من بقايا

ركام حديد متضرر، هذا الرجل الاربعيني

فقير الحال عفيف النفس كاسب قوته بيومه

يعيش مع عائلته ع

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