محافظ كربلاء:الزيارة الاربعينية هذا العام استثنائية وتحمل في طياتها تحديات كبيرة

2022/08/31 | 17:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف

جاسم الخطابي، اليوم الاربعاء، ان

الزياره الاربعينية هذا العام ستكون

استثنائيه و تطوي في طياتها تحديات

كبيرة.

وقال محافظ كربلاء المقدسه نصيف جاسم

الخطابي في تصريح

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