الاتحاد الأوروبي يعلق اتفاقية

2022/08/31 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على تعليق اتفاقية مُبرمة عام 2007 لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة قصيرة في دول الكتلة للروس، مما يجعل حصول الروس على تأشيرات أكثر صعوبة، بحسب ما قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

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