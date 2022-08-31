غوتام أداني أول آسيوي يصبح ثالث أغنى أغنياء العالم.. فما أصبح ترتيب أغنياء العالم؟

2022/08/31 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان غوتام أداني أغنى رجل في آسيا.والآن أصبح ثالث أغنى شخص في العالم، متجاوزًا برنارد أرنو رئيس مجلس إدارة "ال في ام اتش مويت هينيسي LVMH) )" وأصبح أول شخص آسيوي يأخذ هذا المكان، وفقًا لمؤشر Bloomberg للمليارديرات.

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