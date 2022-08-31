2022/08/31 | 17:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HVyli4erLJU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | امير البازي.. بطل مثل العراق والعرب في بطولات الفنون القتالية العالمية بطريقة مشرفة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | امير البازي.. بطل مثل العراق والعرب في بطولات الفنون القتالية العالمية بطريقة مشرفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).