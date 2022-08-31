إصابة صاحب محل مجوهرات بسطو مسلح وسط بغداد

2022/08/31 | 17:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بالقبض على ثلاثة اشخاص حاولوا تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "دوريات نجدة اليرموك تمكنت من القبض على ثلاثة اشخاص حاولوا تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات وسط بغداد".وأضاف ان الهجوم "أسفر عن اصابة صاحب المحل بجروح بانحاء الجسم وحالته لاتخلو من الخطورة".

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