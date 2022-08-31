وزير الصدر يلمح للمالكي: من تسبب في قتل الجنود في سبايكر يقتل الثوار

2022/08/31 | 17:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخزة من رآه سماحته يـ•ـشقّ فم صحفي..فنهره ..ألا يطلق الـ.ـنار على الثـ*ـوار؟! من أراد قصـ*ـف قبّة حرم أمير المؤمنين ألا يقـ*ـتل المتظاهرين بـ**ـدم بارد؟! من أمر بقـ**ــتل الجيش والشرطة في النجف الأشرف أيام […]

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