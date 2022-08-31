الثقافة تعلن تسلم أكثر من 216 قطعة آثارية

2022/08/31 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، اليوم الأربعاء، تسلمها أكثر من 216 قطعة آثارية تعود لعصور ومواقع مختلفة بجنوبي العراق.وقال ناظم في بيان، “تسلمنا اليوم عدداً كبيراً من القطع الآثارية تعود إلى عصور مختلفة من عصر حلف إلى العصور الإسلامية وبعضها عليها كتابات آرامية عبارة عن قدور لصهر المعادن، ومسكوكات معدنية إسلامية، وآثار مختلفة منها مسارج ومقاشط وسكاكين، ودمىً معدنية، وجرار فخارية مزججة مختلفة الأحجام والأشكال”.

وأشار إلى أنَّ “الوزارة متمثلة بهيأة الآثار والتراث ماضية بالتنسيق مع جهاز المخابرات، ووزارتي الخارجية والداخلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل استرداد كافة الآثار التي تخرج عن طريق النبش العشوائي، والعمل سوية على محاربة ومكافحة السرقة، والاتجار غير المشروع بها بهدف المحافظة عليها وحمايتها كونها تشكل أثراً إنسانياً مهماً”.

وأوضح، أنَّ “الوزارة والهيأة لا يقتصر عملها على ذلك بل لدينا ملفات خارجية ومنها في لندن وأمريكا لعودة قطع آثارية عراقية رغم قلة أعدادها لكنها تشكل أهميةً كبيرةً في مجال الآثار من الناحية الإنسانية والعلمية والثقافية”.

ودعا الوزير، جميع المواطنين والمنظمات الحكومية وغير الحكومية “للتعاون مع هيأة الآثار لإعادة القطع الآثارية المسروقة والعمل سوية على حمايتها من التجاوز والسرقة خدمة للمصلحة العامة”.

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