هدوء في بغداد.. تأجيل البت في دعوى حل البرلمان ودعوات لحل الأزمة

2022/08/31 | 18:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجلت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق البت في دعوى حل البرلمان إلى غد الخميس، وطالبت الأمم المتحدة جميع الأطراف بتقييم الأحداث الدامية، ودعا تحالف الفتح إلى صمت سياسي لتجاوز الأزمة.

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