وزير المالية وكالة يوجه باستكمال متطلبات تطبيق الاتمتة في هيئتي الكمارك والضرائب

2022/08/31 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعوجه وزير المالية وكالةً إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، باستكمال متطلبات تطبيق الأتمتة في هيئتي الكمارك والضرائب.وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير المالية وكالةً وجه بالإسراع في استكمال متطلبات تطبيق الاتمتة في هيئتي الكمارك والضرائب لتعزيز جانب الإيرادات الحكومية".





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