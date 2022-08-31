2022/08/31 | 18:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء 31 اب 2022،...

ظهرت المقالة صالح العراقي لشيخ الاطار: يجمعنا واياك فقط حب الحسين أولاً على المسلة.

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