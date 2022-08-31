العراق يفتح 6 منافذ لدخول زوار الأربعين

2022/08/31 | 18:28 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حددت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء 08/31/2022، 6 منافذ لدخول زوَّار أربعينية الامام الحسين (عليه...

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