2022/08/31 | 18:28 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: حددت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء 08/31/2022، 6 منافذ لدخول زوَّار أربعينية الامام الحسين (عليه...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يفتح 6 منافذ لدخول زوار الأربعين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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