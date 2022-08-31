السيد الصدر يوجه بإرسال وفداً لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء

2022/08/31 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

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اخبار العراق

منذ ساعتين

وجه زعيم التيار الصدري ، السيد مقتدى الصدر ، اليوم الاربعاء 31/8/20222، بإرسال وفداً نيابة عنه لحضور مجالس عزاء شهداء ثورة عاشوراء .

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