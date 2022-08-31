مبيعات البنك المركزي من الدولار أكثر من 250 مليون دولار

2022/08/31 | 18:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد يوم الاربعاء، أكثر من 250 مليون دولار ، كما أن “البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 256 مليونا و 888 الفا و 847 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

كم ان عملية الشراء النقدي للدولار من قبل المصارف بلغت 59 مليونا و550 الف دولار من قيمة المبيعات الاجمالية، فيما ذهبت البقية البالغة 197 مليونا و 338 الفا و847 دولارا لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

بالإضافة إلى ان 34 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 224 شركة توسط

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