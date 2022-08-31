2022/08/31 | 18:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفدا من التيار الصدري يحضر مجالس عزاء "شهداء ثورة عاشوراء") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفدا من التيار الصدري يحضر مجالس عزاء "شهداء ثورة عاشوراء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).