2022/08/31 | 18:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u6f5sJFI9p8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماهو الحمل الكاذب؟) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماهو الحمل الكاذب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).