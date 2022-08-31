الأهلي يُقيل ريكاردو سواريش بعد شهرين على تعيينه

2022/08/31 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النادي الأهلي المصري، الأربعاء، إقالة المدير الفني للفريق، البرتغالي ريكاردو سواريش، بعد سوء النتائج وخسارة لقبي الدوري والكأس من أمام الغريم التقليدي الزمالك

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