استبعاد وتهديد.. التيار يعود مجدداً بعد ساعات من الانسحاب - عاجل

2022/08/31 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عاد التيار الصدري الى الواجهة خلال الساعات الماضية رغم عدم مرور 24 ساعة من اعلان زعيم التيار مقتدى الصدر سحب انصاره من البرلمان، فيما تبين التحركات داخل التيار بوجود توجيهات جديدة قد تصل الى الشارع. وبحسب تصريحات لقيادات التيار فان خيار النزول الى الشارع مازال قائما رغم الانسحاب سيما مع اصرار الاطار التنسيقي تشكيل الحكومة برئاسة محمد شياع.الا ان وزير الصدر صالح محمد العراقي كان صريحا بشكل كبير حيث اتهم الاطار التنسيقي بالعبث في دماء العراقيين، مطالبا ايران بكبج جماح ما اسماه "بعيرها" في العراق.في وقت تستمر عمليات التصفية وطرد قيادات بارزة من سرايا السلام على خلفية محاصرة المنطقة الخضراء.الا ان الانظار تتجه الى الخضراء مجددا وتحديدا الى المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، التي اعلنت تأجيل البت بدعوى حل مجلس النواب إلى يوم غد الخميس. الى ذللك اعلن الادارة المركزية لسرايا السلام، اليوم الاربعاء، عن طرد احد عناصرها، عازية الامر الى سلوكه غير المنضبط.وقالت ادارة السرايا في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لمقتضيات المصلحة العامة تقرر طرد المدعو علي عبود، من كافة مفاصل السرايا لسلوكه غير المنضبط ولدعمه اعداء ال الصدر".وكان الهدوء قد عاد إلى العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، لتنتهي بذلك 24 ساعة ملتهبة عاشتها البلاد بين يومي الاثنين والثلاثاء، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وانسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بعيد كلمة لزعيم التيار مقتدى الصدر، طالب فيها مؤيديه من المعتصمين بإلغاء الاعتصام والانسحاب "فورا" من أمام البرلمان، مشددا على أنه سيتبرأ منهم إذا لم ينسحبوا.

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