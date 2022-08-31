وزير الصدر يوجه رسالة شديدة اللهجة الى

2022/08/31 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

جدد وزير الصدر صالح محمد العراقي، الاربعاء، رفضه القاطع لاي لقاء يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقادة الاطار التنسيقي.

ادناه نص التغريدة التي تلقتها (بغداد اليوم):

وخزة

من رآه سماحته يـ•ـشقّ فم صحفي..



فنهره ..



ألا يطلق الـ.ـنار على الثـ*ـوار؟!

من أراد قصـ*ـف قبّة حرم أمير المؤمنين

ألا يقــتل المتظاهرين بـ*ـدم بارد؟!

من أمر بقـ*ــتل الجيش والشرطة في النجف الأشرف أيام الانتفاضة ألا يقـ*ــتل أبناء جلدته وعقيدته؟!

ثم

من أراد أن يهــجم على النجف الأشرف والتسريبات تثبت ذلك..



ألا يقـ*ـتل المتظاهرين العزّل؟!

من يتبجّح بــقــتل الســنة والشــيعة ألا يــقتــل الثـ*ـوار!؟

من تسبب بمــقــتل ١٧٠٠ في معسكر سبايكر ألا يــقتل ثــوّار الإصلاح ؟!

فكيف تريدنا يا (شيخ الإطار) أن يجمعنا الحسين

وهو سلام الله عليه لم يرض بالاجتماع مع يزيد؟!

فمن الأن لن يجمعنا أي شيء..

لكننا حبّاً بالوطن لا نريد أن يتزعزع سلم الوطن الأهلي

ثم أدعوك يا (شيخ الإطار) أن يجمعنا و (إياك) فقط حب الحسين!!!!

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