توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد

2022/08/31 | 18:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت مديرية نجدة بغداد، اليوم الأربعاء، توضيحاً حول تعرض محل مجوهرات في منطقة المنصور وسط بغداد، إلى سطو مسلح.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات مدير نجدة بغداد ، اللواء صباح عبد الحسن الربيعي، بضرورة تجوال دوريات النجدة ضمن عموم العاصمة بغداد للحد من حالات السرقة والقبض على المطلوبين والمخالفين وحماية الممتلكات العامة والخاصة حيث اثمرت هذه التوجيهات والتوصيات والمتابعة المستمرة من قبله من القاء القبض من قبل دوريات نجدة اليرموك على أشخاص نفذوا عملية سطو مسلح على (مجوهرات ادم)".

وأضافت، أنها "استخبرت دوريات النجدة عن طريق السيطرة المركزية بوجود اعتداء ضمن منطقة المنصور من قبل أشخاص يحملون الات جارحة على محل لبيع المجوهرات وإصابة العاملين داخل المحل".وبينت، أنه "على الفور تم توجه دوريات النجدة الى محل الحادث، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى الجناة بعد مطاردتهم داخل الازقة والقبض عليهم"، مشيرة إلى أنه "تم نقل المصابين من قبل دوريات النجدة الى المستشفى لتلقي العلاج وتسليم الجناة الى مكتب مكافحة الاجرام اصوالياً".

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