2022/08/31 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم

الأربعاء، رسالة على ما يبدو موجهة إلى

كل من زعيم تحالف الفتح هادي العامري،

الذي يصف بـ"شيخ الإطار التنسيقي"،

وزعيم ائتلاف دولة ال

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