2022/08/31 | 18:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس كل تحويل مالي الى الخارج عبر مكاتب الصيرفة يعد جريمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’النقود الرقمية’ و أساليب غسل الأموال في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’النقود الرقمية’ و أساليب غسل الأموال في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).