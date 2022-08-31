شاهد بالفيديو.. بثوان مرعبة.. جندي ينقذ رفاقه من انتحاري أراد قتلهم بحزام ناسف

2022/08/31 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بثوان مرعبة.. جندي ينقذ رفاقه من انتحاري أراد قتلهم بحزام ناسف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XVadqpMKdGg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بثوان مرعبة.. جندي ينقذ رفاقه من انتحاري أراد قتلهم بحزام ناسف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بثوان مرعبة.. جندي ينقذ رفاقه من انتحاري أراد قتلهم بحزام ناسف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).